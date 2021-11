Televizní hvězda, která zhubla 50 kilo, předvedla sílu photoshopu: Děsí mě, co dokáže moderní technologie, říká

Chanelle Hayes Profimedia.cz

Britská televizní hvězda Chanelle Hayes (33) se podělila o sérii snímků před a po vyretušování. Chtěla upozornit na to, jak markantní může být rozdíl, a přiznala, že ji až děsí, jak snadno se dá změnit vzhled.

Bývalá hvězda reality show Big Brother je na sociálních sítích sdílná, co se jejího hubnutí týče. Po tubulizaci žaludku shodila už 50 kilo a neváhá předvést ani to, co úbytek váhy udělal s jejím tělem.

Často sdílí detaily povislé kůže, celulitidu nebo strie, a stejně tomu bylo i tentokrát. Předvedla se ve sportovním úboru, a zatímco nalevo můžete vidět její reálnou podobu, vpravo už je s vyretušovaným, plochým bříškem a vyhlazenou pletí.

„Síla moderní technologie je děsivá. Obzvlášť, když jste v tom dobří, což já nejsem, jak vidíte. Znervózňuje mě, že můžeme jedním kliknutím kompletně změnit, jak vypadáme. Jsem ráda, že takové věci nebyly dostupné, když jsem byla teenager, protože by mě to dost poznamenalo,“ rozepsala se u fotek na Instagramu.

„Stačilo, že jsem se styděla, když jsem si prohlížela časopisy. Dneska se stydíme, když neretušujeme fotky, které sdílíme. Co se to s námi stalo?" zamyslela se.

Chanelle proslula váhovými výkyvy. Po zmiňovaném zákroku šla kila dolů sama a Chanelle je se svým zevnějškem konečně spokojená, i když ne úplně.

„Léta jsem svoje tělo nenáviděla, protože bylo příliš velké. Teď je tak malé, že na něm kůže visí. Mám čtyři ňadra, protože moje implantáty jsou na jednom místě a tkáň a kůže jinde. Strie mám prakticky po celém těle. Celulitida je mým stálým společníkem, ať vážím, kolik chci. Nemilovala jsem svoje tělo předtím a nemiluji ho ani teď, ale miluji se o něj starat, a se zdravým tělem přichází i sebevědomí,“ uvedla dříve ke své proměně. ■