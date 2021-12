Muzikál Fantom opery stál za tím, že se Marian Vojtko po odmítání vakcíny nakonec nechal naočkovat

Marian Vojtko Super.cz

"Tak jsem to radši udělal," řekl Super.cz s úsměvem Marian Vojtko, který byl dlouho velkým odpůrcem očkování.

"S Františkem jsem se bavil a také jsem to probíral s odborníky, nejrozumnější bylo se nechat očkovat. Zatím je to v pořádku, ruka mi neupadla, jsem úplně v pohodě. Čeká mě druhá dávka. Je to pro všechny, myslím, nejrozumnější řešení, aby tady bylo všechno co nejdříve v pořádku," otočil Vojtko.

Před premiérou Fantoma opery byl velmi nervózní. "Nervozita přichází. V roce 2014 byla první premiéra, nyní je obnovená. Dva dny doma pochoduju, jím všemožné prášky na uklidnění. Bojím se hrozně. Fantom opery je pro mě velmi důležitý," řekl nám pár minut před začátkem představení, které nakonec dopadlo skvěle a sklidilo standing ovation.

Další představení se ovšem odkládají na jarní termíny, jak Super.cz potvrdil před pár dny František Janeček: "Z důvodu zhoršení epidemiologické situace a zrychleného šíření covidové nákazy jsme nuceni termíny muzikálu Fantom opery přesunout na jarní termíny." ■