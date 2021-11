Opilý strejda nemusí být to nejhorší: Matka si pro nevěstu připravila hodně nepříjemné překvapení

Ilustrační foto Profimedia.cz

Své o tom ví nevěsta ze Spojených států, která se zapojila do výzvy sociální sítě Reddit o sdílení svatebních historek, na které by snoubenci nejraději zapomněli. V jejím případě jí den, respektive dva dny zkazila jedna z matek.

„Místo přípitku při předsvatební večeři má budoucí tchyně vstala a sama oznámila zásnuby s tím, že se bude následující středu vdávat. Na obřad pak přišla v bílé minisukni,“ popsala Američanka. Na stejné svatbě perlili i přátelé ženicha, kteří dorazili zfetovaní.

I další měli co říct.

„Moje babička se v půlce mého svatebního slibu zvedla a odešla. Doteď nevím proč, od té doby jsem s ní nemluvila. Jen mé tetě řekla: 'fajn, mám dost', a šla čekat do tetina auta. Strejda pak zmeškal první půlku oslavy, protože tu babiznu vezl domů,“ svěřila jiná nevěsta.

Jinému páru připravila horké chvilky duchovní, která měla hodinu zpoždění, nakonec přišla i s dospělou dcerou a poté vyjedla předkrmy. „Když jsme žádali náhradu, napsala nám dopis, ve kterém uvedla, že skončíme v pekle.“

Další přispěvatel popsal, k čemu ho naváděl strýček. „Když mi bylo 16, seděl jsem vedle strýce na svatbě druhého strejdy. No a ten strýc mi nabízel pořád víc a víc peněz, abych během obřadu řekl, že mám námitku proti svazku. Neudělal jsem to, ale když je vám 16 let a nabízejí vám 500 dolarů, je lákavé ze sebe udělat blbce.“

Rodiče jiné nevěsty na sebe zase strhli pozornost tím, že během hostiny chodili od stolu ke stolu a všem v tichosti oznamovali, že se rozešli. Lepší příležitost než svatbu dcery si k tomu opravdu nemohli vybrat... ■