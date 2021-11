Andrea Pomeje je opět bez práce a příjmů. Zrušené má kvůli zavření nočních podniků veškeré akce

Andrea Pomeje Super.cz

"Máme před víkendem. Zítra jsem měla hrát ve Velkém Meziříčí a myslím, že je jasné, že to už nebude. V sobotu jsem měla hrát v Českém Krumlově, to také vím, že nebude. Akce se budou rušit," řekla Super.cz Andrea, která se v pátek večer zúčastní jako host obnovené premiéry Fantoma opery v GoJa Music Hall.

"Kvůli práci jsem si myslela, že si užijeme jen polovinu představení, a pak jsem měla odjíždět za prací. Jsem moc ráda, že preméru uvidím celou. Chystala jsem se na to, šily se mi šaty," prozrazuje Pomeje.

To, že zase bude bez práce, ale nesnáší dobře. "Snáším to špatně. Téměř dva roky, co jsem byla doma, jsem si připadala hrozně. Práce mě naplňuje, vytváří moji osobnost. Během lockdownu jsem ztratila hodně sebevědomí. Doufám, že to nebude dlouhé jako minulý rok," dodala. ■