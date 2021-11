Zpěvačka Adele se na pódiu neubránila slzám: Tohle gesto dojalo i její fanoušky

Adele Profimedia.cz

Při natáčení speciálu An Audience with Adele v londýnském Palladiu zpěvačku překvapila její bývalá učitelka angličtiny paní McDonald, která se k ní z hlediště připojila na pódiu. Adele (33) nedokázala skrýt dojetí a neubránila se slzám.

Když se zpěvačky zeptali, kdo ji během dětství nejvíc ovlivnil, zmínila právě McDonald.

„Měla jsem jednu učitelku, slečnu McDonald, která mě učila angličtinu. Odešla, když mi bylo osm. Měla mě jenom rok, ale díky ní jsem si opravdu zamilovala literaturu. Dodnes jsem posedlá angličtinou, což je asi znát vzhledem k tomu, že píšu texty,“ nechala se slyšet zpěvačka.

Moderátorka pak prozradila, že je učitelka v publiku a vyzvala ji, aby přistoupila. Adele oblíbenou kantorku nadšeně objímala a slzy jí tekly proudem.

„Bože, ty jsi mi opravdu změnila život,“ dojímala se popová diva a tiskla ji k sobě. Když se rozloučily, musela si zpěvačka nechat upravit make-up.

Moment dostal i fanoušky, stejně jako gesto, které následovalo. Adele údajně věnovala McDonald a její rodině lístky na svůj koncert v hodnotě 15 tisíc korun.

Adele aktuálně promuje nové album 30, které trhá rekordy. Uvedla už dva televizní speciály, kromě zmiňovaného to byl také dvouhodinový program s názvem ADELE – One Night Only. V něm poprvé zazpívala některé nové písně, ale i své nejznámější hity. Součástí pořadu je také zpěvaččin rozhovor s Oprah Winfrey, v němž se rozpovídala i o svém soukromí a loňském rozvodu.

ADELE – One Night Only můžete vidět už dnes od 20:00 na Nova Fun. ■