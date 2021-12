Teplé spodní prádlo a svařák byly nezbytné: Takhle operní diva Kalivodová zpívala na lodi pod Karlovým mostem

Andrea Kalivodová Super.cz

"Chtěla jsem to udělat pro lidi i pro sebe, protože Praha je krásná, a čím jsem starší, tím víc to tak cítím. A zpívat pod osvíceným Karlovým mostem je nádherný zážitek," mínila Andrea, která samozřejmě vystupovala zadarmo. Lidé by jí leda mohli házet drobné z mostu, což by bylo dost nebezpečné. "Je to dárek pro lidi i pro mne," vysvětlila. V našem videu jsme probrali i to, že se musela opravdu teple obléknout včetně spodního prádla. V plánu byl i svařáček na zahřátí.

"Jsem ráda, že mi to pořád zpívá, jsem šťastný člověk, který má v životě úplně všechno a myslím si, že je to i taková povinnost udělat něco pro druhé," domnívá se Kalivodová, která tentokrát přizvala jako hosta zpěváka Martina Maxu (60). Má prý ráda jeho texty a zazpívala si s ním i jednu písničku. ■