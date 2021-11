Nejvyšší a pořádně namakaný zpěvák rozebral Fantoma opery: Z hlediska fyzičky na tom byl v podzemí špatně

Radim Schwab Super.cz

Máknout musel ovšem také na přípravách, protože už sice Fantoma v minulých letech hrál, ale sám přiznává, že je to nejnáročnější role, kterou na divadelních prknech ztvárňoval. "Je to krásné dílo, ale rozhodně jsem musel hodně máknout, abych tam dal vše, co tam má být," vysvětlil.

S kostýmem takový problém neměl, vešel se v pohodě do toho, který se šil v roce 2014, kdy se Fantom v GoJa Music Hall uváděl poprvé. "Kostymérky si dělaly legraci, když to spoustě lidem vůbec nebylo. Já průběžně cvičím, takže se až tak neměním. Ale faktem je, že když mám dva metry, tak v případě, že přiberu pět nebo i deset kilo, není to vůbec vidět," svěřil.

V roli moc fyzické námahy není. "On je strašně dlouhou dobu v podzemí, takže tam asi moc nesportoval, leda když tou lodičkou jezdil tam a zpátky. To bylo jediné kardio, které tam měl," smál se Radim.

"Jsem rád, že se Fantom opery potřetí vrací, počtvrté už to asi nebude. Představení je pár, užívali jsme si i ty zkoušky. Věříme, že se na nás diváci přijdou podívat a bude se jim to líbit," uzavřel Radim, který v době našeho rozhovoru plánoval i vánoční koncert. Zda proběhne, bude záležet na aktuálních opatřeních. ■