Jako zralá žena se vrátila k modelingu: Před padesátkou je o českou topmodelku větší zájem než dřív

Pavlína Němcová Super.cz

Jednou modelek, jejichž objevitelkou byla majitelka modelingové agentury a scoutka Milada Karasová, je také Pavlína Němcová (48). Potkali jsme se na představení dokumentu Krása na prodej, který o jejím osudu vypráví. Pavlína byla s Evou Herzigovou (48) první, které Karasová poslala do velkého světa, a je jí za to vděčná. Ve světě módy se pohybuje dodnes.

"Milada mě objevila v mých šestnácti a ještě před revolucí v roce 1989 mě vyslala do Paříže. Já jsem to tenkrát brala především jako výlet, to mě jako studentku gymnázia nejvíc motivovalo. V té době odejít na měsíc do Paříže byl v podstatě jinak nemožný sen. Měly jsme úspěch i proto, že jsme byly zpoza železné opony velice exotické pro svět západního modelingu," vzpomínala.

I když už se Pavlína začala věnovat jiným aktivitám, má mj. vlastní řadu šperků, k modelingu, a to i v zahraničí, se vrátila "na stará kolena". "Myslela jsem si, že už budu v modelkovském důchodu, ale v létě jsem změnila management a kariéra se mi opět nastartovala neskutečným způsobem. Nahrává tomu to, že například kosmetický průmysl chce prezentovat své produkty pro zralé ženy opravdu na zralých ženách. Díky tomu má ta moje generace modelek to štěstí, že je o nás stále zájem," vysvětlila. ■