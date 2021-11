Krize a neshody: Jeden z párů Svatby na první pohled experiment předčasně ukončí

Mezi Davidem a Katkou to začalo skřípat. Super.cz

Poslední pár druhé řady reality show Svatba na první pohled se rozhodl experiment předčasně ukončit. Obchodní zástupkyně Kateřina a hasič David projevili na svatbě velké sympatie a diváci do nich vkládali naději. Bohužel čas ukázal, že to mezi nimi skřípe, jak se můžete přesvědčit v ukázce, která předcházela definitivnímu konci v pořadu.

Přestože dle psychologických a biologických testů jsou zcela kompatibilní, což expertům na začátku signalizovalo jasnou zelenou, až společné soužití ukázalo, že spolu sympatický David a krásná Katka nezvládají fungovat a vzájemně narazili na chyby.

„Nevylučuju možnost, že si uvědomím za týden nebo čtrnáct dní, že jsem udělal chybu a budu toho litovat,“ řekl závěrem sympatický hasič, který musí své rozhodnutí před odborníky zdůvodnit.

„Po tvém rozhodnutí mi vůbec nebylo dobře, byla jsem zklamaná, smutná, naštvaná, ale ne na tebe, spíš na sebe, protože jsem do toho experimentu šla s tím, že do toho dám všechno. Nějak to na mě padlo,“ reagovala směrem ke svému ženichovi krásná Katka. ■