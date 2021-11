Jejich největší opory: Toto jsou manželky a přítelkyně šéfkuchařů Kašpárka, Punčocháře a Forejta

Partnerky šéfkuchařů se těší, že budou jejich chlapi konečně více doma. TV Nova

Jan Punčochář ke stolu pozval manželku Veroniku a děti Rózu a Matěje, Radek Kašpárek usedl po boku manželky Andrey, dcer Sáry a Natalie a syna Sebastiana a Přemka Forejta podpořila Eva Burešová (28) se synem Nathanielem.

„Toho natáčení měli opravdu hodně, bylo to náročné, ale já jsem naštěstí z branže, takže vím, co to obnáší a do čeho jsem šla. Jen mi ho občas bylo fakt líto, protože byl hotovej,“ popsala zpěvačka a herečka Eva Burešová.

Veronika Punčochářová už se těšila, až manžel bude více času trávit doma: „Bylo to náročné, hodně náročné, nejen pro nás, co jsme zůstali doma, ale i pro kluky. Když přijížděli domů, byli úplně vyždímaní,“ uvedla.

Mužskou ruku v domě uvítá i Andrea Kašpárková, která měla na starost kupu dětí, z toho jedno miminko. Radek má z předchozího vztahu dvě dcery, ona jednu a spolu mají malého synka. „No, těším se, že to skončí, být doma sama někdy i na čtyři děti je opravdu zážitek. Holky jsou skvělý, ale samozřejmě, že se těším na manžela,“ uvedla.

Trojice šéfkuchařů během léta a podzimu natočila celkem třináct epizod, natáčení jedné trvalo tři dny. ■