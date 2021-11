Krize Tomáše Vernera ve StarDance: Krasobruslař přiznal, že už nemůže, a dokonce zrušil trénink

Tomáš Verner a Kristýna Coufalová Super.cz

„V neděli už jsem měl malou krizi a v úterý večer jsem rušil trénink,“ svěřil se po sobotním přenosu Super.cz krasobruslař. „Máme za sebou pátek a velmi náročnou sobotu, v neděli máme další tréninky, společné i sólové, pak bylo pondělí, úterý a večer jsem zrušil trénink, protože ani já fyzicky nemůžu,“ svěřil se Tomáš Verner.

Na profesionálního sportovce doléhá nejen únava, ale také to, že mu vždy nejde vše tak, jak by chtěl. „Trochu mě deptá, že jsem si o sobě myslel, že jsem talentovaný a že mi věci půjdou rychle a ony nejdou,“ prozradil krasobruslař. „Vážím si času Kristýnky, který mi věnuje a v úterý večer už jsem nebyl schopen přijít na zkušebnu a učit se tanec, tak jsme to přeložili na středu ráno a pak si dali zbytek dne volno, protože už je to opravdu náročné a klobouk dolů před všemi, kteří to zvládají,“ dodal Tomáš, který už je opět v plném nasazení a s Kristýnou Coufalovou připravují na další sobotu rumbu. ■