Nafotila zimní kolekci a pak se svlékla do plavek: Krásnou moderátorku od cest do zahraničí s dětmi nic neodradí

Petra Svoboda Super.cz

"Cestování je teď samozřejmě komplikovanější, člověka to stojí víc nervů a času, aby bylo všechno v pořádku podle předpisů té dané země, takže to sleduju. Je to náročné, ale není to nemožné. Nechceme se připravit o hezké rodinné zážitky, které s dětmi na dovolené u moře jsou," vysvětlovala Petra, která je s manželem očkovaná a testy musí podstoupit maximálně děti.

Plánuje ale i zimní dovolenou v Česku. "Tradičně jezdíme do Špindlerova Mlýna. Když to jde, trávíme tam i Nový rok, aby byly děti na čerstvém vzduchu," doplnila Petra, která se pochlubila, že její jedenáctiletá dcera Ráchel už lyžuje lépe než ona a na lyže se možná letos postaví i malý Edoušek. ■