Ani vášnivá samba ji dál neposlala. Ve StarDance končí tenistka Andrea Sestini Hlaváčková

Andrea Sestini Hlaváčková a Jakub Necpál Michaela Feuereislová

Osudnou se jim stala samba, kterou sice porota ocenila krásnými 33 body, ale ani to jim k postupu do dalšího kola nestačilo, protože jim chyběly divácké hlasy.

„My jsme se s tím poprali s Kubou a mám to na Necpály tři tři, takže je to vlastně fér, rodina si zatancovala tři na tři,“ vtipkovala po vyřazení Hlaváčková, jež to kvůli změně tanečního partnera neměla vůbec jednoduché. „Moc děkuju oběma, trénovali jsme spolu a trávili spolu strašně moc času, hrozně moc mi tahle soutěž dala,“ dodala tenistka.

„Chtěl bych moc poděkovat za příležitost, že jsem tady mohl vystoupit, je to úžasná zkušenost, mrzí mě, že brácha nebude moct pokračovat, když jsme vypadli, ale bohužel se nedá nic dělat, děkuji Andrejce, protože tréninky s ní byly fantastické a je fakt úžasná,“ vysekl Hlaváčkové poklonu Jakub Necpál.

Během večera byli k vidění slowfox, samba a waltz. Vůbec poprvé v historii StarDance se v rámci týmových soubojů tančil také charlerston.

Ani šestý taneční večer se StarDance nevyhnuly vynucené změny. V porotě nahradil nemocného Zdeňka Chlopčíka (64) Václav Kuneš (46), který už v porotě StarDance seděl před několika lety. Porota nejvyššími známkami ohodnotila slowfox zpěvačky Terezy Černochové a Dominika Vodičky (36 bodů), nejméně bodů si naopak waltzem vytancovali farářka Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík (26 bodů). ■