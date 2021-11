Bezprostřední reakce Ewy Farne po vítězství ve Slavíku: Promluvila o těhotenství i dalších plánech

Ewa Farna Super.cz

To, že se stala ve svých osmadvaceti letech jednou z nejmladších zlatých slavic v historii ankety Český slavík, zpěvačku Ewu Farnou (28) nesmírně potěšilo. I nějaká ta slzička ukápla. Jak by ne, když je jako těhulka o to víc citlivá. "Jsem překvapená a dojatá," řekla Super.cz.

"Po patnácti letech, co jsem tady stála poprvé, to tak krásně vyšlo na výročí. Navíc v roce, kdy jsem dělala písničky o těle a pak ze srdce. Je to pro mě důležitý rok a tohle je nádherný vrchol. Fakt jsem to nečekala, nic jsem si nepřipravila a asi mi to ještě úplně nedochází," svěřila. V našem videu jsme si o ceně popovídali ještě o něco podrobněji, zpěvačka prozradila mj. i to, proč ji měla už pár desítek minut od předávání dost opatlanou.

Na Ewě už je pořádně vidět těhotenské bříško, i extravagantní model na Slavíky si nechala ušít na míru. "Ale bála jsem se, aby mi to bylo, protože jsme začali už před měsícem. Ale je to krásná příležitost na takovou věc a řekla jsem si, že to bude snazší, než se snažit dostat do něčeho z půjčovny," připustila.

V těhotenství stále ještě pracuje. Do deseti dnů by měla vyjít nová deska Umami, kterou vydává po sedmi letech. Letos k ní turné samozřejmě neplánuje, příští rok na podzim ho ale chystá, a to jak v Česku tak v Polsku. "Teď nám koncerty zase spíš odpadají. Ale mám promo kolem desky, nejdřív tady, pak ji vydávám také v Polsku. Doufám, že to nějak zvládnu. Musím. Cítím se dobře, takže to dám a snad to tak vydrží," prožívá prý i druhé těhotenství stejně dobře jako poprvé. A její syn Artur už se prý na sourozence těší. ■