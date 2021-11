Amco a Any Foto: Archiv Not So Funny Any

Šuškalo se o jejich rozchodu, opak je pravdou: Zpěvák (27) a známá youtuberka (27) jsou spolu už 11 let!

O tom, jak sociální média zkreslují realitu, se přesvědčil asi každý jejich uživatel. Na vlastní kůži to v posledních týdnech zažili také rapper Marek Lazarovski aka Amco a populární influencerka Anežka Chudlíková známá jako Not So Funny Any.

Stačilo nějaký čas nevložit společnou fotku na sociální sítě a hned se rozjely spekulace, že se pár rozešel. Opak je pravdou. Marek a Anežka jsou spolu už jedenáct let. Nejtěžší pro ně byly začátky. „Oba jsme velmi tvrdohlaví a cílevědomí. Většinou to ve vztahu bývá tak, že jeden je dominantnější, ale u nás jsme bossové oba,“ řekl Super.cz Amco. Za své kypré tvary se nestydí! Slavná česká youtuberka nemá problém ukázat své plus size tělo v plavkách Věděli proto, že na vztahu musejí pracovat. „Kolem druhého roku našeho vztahu jsme si řekli, že na tomto musíme zapracovat, a to se i stalo. Po dvou letech totiž vyprchá ‚slepá‘ láska a začínáte si všímat věcí, co jste dřív neviděli. Když to ale člověk překoná, tak přichází ‚nová‘ láska, a to je daleko větší láska než ta na začátku. Naučíte se milovat, odpouštět, naslouchat a vědomě si vážit duše, kterou jste si vědomě vybrali mít vedle sebe,“ popsal zpěvák. Amco popsal i nejhezčí moment, který s partnerkou za těch 11 roků zažili. Stal se v New Yorku během jejich první návštěvy města, které nikdy nespí. Youtuberka natáčela v opuštěném blázinci: Z toho, co se jí podařilo zachytit, budete mít husí kůži „Byl to spíš můj sen zažít NY a Any byla ze začátku bez očekávání, ale potom se do města zamilovala. Skoro nic jsme si nemohli dovolit a první hodiny na Manhattanu jsme jen bloudili a hledali naše bydlení. Bolely nás nohy, táhli jsme těžké kufry. V ten moment jsme měli jen sebe a zažívali jsme něco nového. Na účtu nebyla rezerva a doopravdy jsme nevěděli, jak to zvládneme, ale byli jsme neskutečně šťastní. Společně jsme tam objevili nový pohled na život, neustále jsme si povídali a plánovali budoucnost,“ vzpomínal mladý hudebník. Jak Amco, tak Any na sociálních sítích oslovují statisíce mladých lidí, youtuberka je známá díky make-up proměnám, ale také bojem za práva zvířat. Vyzdvihuje ženskou krásu v každém věku a s oblibou líčí i svou osmdesátiletou babičku. Založila značku veganské kosmetiky, na níž spolupracuje i se svým partnerem. ■

Fotogalerie 3 fotografie » Amco a Any jsou partneři i kolegové ve světě sociálních médií. ■ Foto: Archiv Not So Funny Any Anežka Chudlíková známá jako Not So Funny Any je úspěšnou youtuberkou a podnikatelkou. ■ Michaela Feuereislová S rapperem Amcem jsou spolu už 11 let. ■ Foto: Instagram A. Chudlíkové