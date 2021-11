Mladík se po smrti otce rozhodl, že odjede do světa a něco dokáže. V dětství neměl na svačinu, teď je mezi elitou

Petr Havránek Michaela Feuereislová

Dnes čtyřiadvacetiletý Petr Havránek patří k úspěšným českým modelům. Pracoval po celém světě, v Asii i Mekce módy Miláně, fotí a natáčí kampaně i chodí přehlídky. Na jedné z nich se potkal například se světovou hvězdou Naomi Campbell. Zůstává ale pokorný, z dětství si dobře pamatuje, jaké to je mít hluboko do kapsy.

„Situace byla komplikovaná, mamka táhla celou rodinu z jednoho učitelského platu a do teď nechápu, jak to vlastně cele zvládla. Jelikož byl taťka bez práce, tak jsme se dostávali do situací, kdy jsme měli na balkoně kbelíky na dešťovou vodu, kterými jsme splachovali, abychom ušetřili za vodu a podobně,“ řekl Super.cz Havránek.

Bylo mu 16 let, když mu otec nečekaně zemřel. Petrovi to tehdy změnilo život.

„Nejenom proto, že jsem ho ztratil, ale taky proto, že od té chvíle jsem se přestal bát dělat věci na milion procent. Najednou se kluk z pardubického paneláku rozhodl, že pojede sám do světa, že si to všechno vezme sám a nebude už nikdy muset řešit to, že nemá peníze na lístek do kina nebo svačinu.“

Ještě tentýž rok se rozhodl poslat fotku do agentury. Původně prý ani nevěděl, že se jedná o modelingovou agenturu, myslel si, že píše do agentury pro promotéry a hostesky. „Po dvou dnech jsem na to úplně zapomněl a najednou se po 3 týdnech ozvali a hnedka mi nabídli smlouvu,“ popsal.

Za své dřívější zkušenosti je Petr rád, právě díky nim se v něm probudila chuť něco změnit a dokázat. A protože nikdy nic nedostal zadarmo, umí si vážit vydělaných peněz. „Řídím se heslem: ‚Pokud nejde o život, tak nejde o nic‘. Je to sice klišé, ale ve spoustě situací to člověku trochu uleví,“ říká.

Kromě modelingu se věnuje také focení a natáčení, televizní diváci jej mohli vidět také v reality show Love Island, kde se pokoušel najít lásku. Spolu s brunetkou Gabrielou se dostali až do finále. Zda jim to bude klapat i dál, ukáže čas. ■