Žádné obří balóny! Anife Vyskočilová si nechala zmenšit vnady. Podívejte se, jak teď vypadá její sexy dekolt

Anife Vyskočilová Profimedia.cz

Na Playboy párty vynesla koktejlky, které do jejího dekoltu nechaly pořádně nahlédnout. Jak to má nyní Anife s plastikami? "Vnady jsem si nechala zmenšit. Dekolt mám hodící se k mé postavě," řekla Super.cz ke svým vnadám Anife.

"Nechodím na plastiky, na zákroky. Nechci vypadat uměle. Čím jsem starší, tím víc chci stárnout jako dáma. Nechci mít napíchanou hubu a vypadat jako vosková figurína," dodala rázně Anife, které to velmi slušelo. "Od té doby, co jsem to přestala řešit, vypadám, jak vypadám," uzavřela. ■