Hvězda show Svatba na první pohled vystavila dekolt bez podprsenky deset měsíců po plastice. Tohle jsou její nové čtyřky

Natália Mykytenko Profimedia.cz

"Už je to deset měsíců, co mám po operaci, a cítím se skvěle," řekla Super.cz Natália, která si vždy přála obří prsa a chlubí se silikonovými čtyřkami. "Chtěla jsem, aby to bylo pořádně vidět. S velikostí, kterou mám, jsem spokojená. Cítím se, jako by ta prsa byla moje. Jsem šťastná," dodala Natálka.

Natálka zatím titulní stranu pánského časopisu neozdobila, ale zřejmě je to jen otázkou času. Sexy blondýnka, která miluje cvičení a má díky tomu pevné vypracované tělo, má rozhodně co ukázat. ■