Petr Vojnar promluvil o vztahu s Lucií Vondráčkovou: Letošní Vánoce už plánují trávit společně

Petr Vojnar Super.cz

Vztah jim klape a někdejší zpěvák chlapecké skupiny T-boyz svěřil, že společně hodlají trávit také letošní vánoční svátky. „Budeme spolu, ještě jsme se o tom nebavili, je to ještě daleko, jak je covid, tak se vše neustále mění, takže nějaký plán uděláme začátkem prosince,“ svěřil se Super.cz moderátor na křtu charitativního kalendáře Pes a celebrita.

„Zatím nemá smysl nic plánovat, o to je to jednodušší, že se člověk jako každý rok nestresuje už od října, protože stejně neví, co bude. Teplo by mi nevadilo, ale úplně nejsem typ, že bych musel na Vánoce někam pryč. Mám rád Vánoce v Praze, já si raději lehnu k pohádkám doma,“ dodal Petr Vojnar, který sám pro psí kalendář pózoval, Lucka pak byla s kolegyní Aničkou Slováčkovou kmotrou kalendáře. ■