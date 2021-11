Další rána pro StarDance: V nemocnici skončila šéfová pořadu. Víme, co se stalo

Kreativní producentka České televize skončila v rukou lékařů Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová/archiv L. Kapounové

Letošní ročník StarDance doprovází jedna komplikace za druhou. Nyní skončila v nemocnici šéfová pořadu a kreativní producentka České televize Lucie Kapounová. Super.cz prozradila, co se jí přihodilo. V první řadě ujistila, že o covid nejde.

„Za poslední týden mám za sebou nejvíc testů, co jsem si kdy dělala a jsem negativní. Mám 'jen' vyhřezlou ploténku. Což u mě taky není nic nového, bohužel,“ svěřila nám Lucie Kapounová, která má kromě StarDance na starosti pořady jako Všechnopárty či Zázraky přírody.

„Už par let bojuji s bolestí zad a vždy se mi to zhorší třeba když prochladnu, dva dny okopávám záhony a nebo je hodně na ta bedra naloženo. Prostě víc stresu, než je zdrávo. Zahrada je zazimovaná, a tak si to každý může domyslet,“ vysvětluje dále.

„Díky lékařům vinohradské nemocnice, že mi pomohli, abych mohla v sobotu na StarDance. A teď mě čeká další vyšetření zad, následně rehabilitace a cvičení. A v tom jsem lajdák, ale teď už jsem se na sebe fakt naštvala a cvičit budu, protože to tentokrát bolí jako čert,“ dodává kreativní producentka.

V letošním ročníku StarDance došlo hned k několika nepříjemnostem. Moderátorka Tereza Kostkov (45)á dostala covid a musel být za ni na poslední chvíli sehnán záskok. Herečku nakonec po boku Marka Ebena (63) vystřídal pohotový Aleš Háma (48).

Kvůli přítomnosti pozitivně testovaného na covid byly taneční páry ihned podrobeny přísnějšímu testování a kvůli restrikcím museli ve třetím kole někteří ze soutěžících nastoupit do karantény nebo oželet své taneční partnery, za které dostali náhradu. Zpěvák Mirai Navrátil (29) a Lenka Nora Návorková netančili ve zmíněném kole vůbec, stejně jako Simona Babčáková (48) a Martin Prágr, kteří parket před začátkem 4. kola opustili nadobro a ani se nestihli rozloučit.

Frontmanovi kapely Mirai a jeho tanečnici Lence nyní hrozí, že pokud se situace bude opakovat a zůstanou v karanténě nebo onemocní, musí být podle licence vyřazeni. V posledním pátém kole přišla už podruhé o svého tanečního partnera tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (35). Michala Necpála nahradil ve 3. a nyní 5. kole jeho bratr Jakub Necpál. ■