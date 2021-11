Tušila, že vypadne. Marika Šoposká skončila ve StarDance: Je to pro mě obrovská úleva, říká

Marika Šoposká a Robin Ondráček Super.cz

„Jediné, co mě trochu mrzí je to, že Robin nemůže pokračovat dál. Pro mě je to ale obrovská úleva, myslím si, že má rodina, mé děti budou šťastní, že se jim máma vrátí a začneme trochu fungovat,“ svěřila Super.cz herečka.

O tom, že by mohla jít z kola ven právě ona, měla předtuchu. „Já jsem si dneska 20 minut před přenosem sepsala děkovnou řeč, abych na něco nebo někoho nezapomněla a vyplnilo se to. Moje intuice evidentně funguje,“ krčí rameny hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě 2.

Na odpočinek a volno, které si kvůli pořadu vyhradila až do prosince, se nemůže dočkat. „Vnímám to jako strašně příjemnou věc, já se na to hrozně těším,“ usmívá se brunetka. Zda s tancováním bude pokračovat i po soutěži a začnou s tanečním partnerem přijímat nabídky na různá vystoupení, zatím netuší.

„Nevím, jestli budeme pokračovat, asi si od toho budu muset dát na chvíli pauzu a odstup a pak uvidím. Teď mám pocit že ne, že se potřebuji celá nějak vyléčit,“ dodala sympatická herečka. ■