O příběhu spisovatelky bojující s alkoholismem vznikne film: Víme, která česká herečka ztvární náročnou hlavní roli

Blogerka a spisovatelka Michaela Duffková se dnes označuje za abstinující alkoholičku. Super.cz

„Je to euforie a něco, čemu už jsem skoro nevěřila. Chvilku jsem myslela, že to vzdám, a teď je to tady,“ svěřila Super.cz pocity po slavnostním otevření spisovatelka a blogerka, která si sama prošla závislostí na alkoholu. Jedním z hlavních důvodů, proč se rozhodla centrum otevřít, je také fakt, že alkoholismem si prošel i její otec, který neměl to štěstí dostat se do léčebny včas a dnes už bohužel není mezi námi.

O příběhu statečné spisovatelky a maminky dvou dětí bude natočen film, který zrežíruje Dan Svátek. Dokonce už padlo jméno hlavní herečky, která si zahraje ústřední postavu. „Hlavní roli by měla ztvárnit Eliška Křenková, pokud všechno půjde tak, jak chceme. Natáčet by se mělo příští rok v létě. Snad už to covid neposune,“ doufá Michaela.

Silný příběh si žádá i precizní zpracování a perfektní herecký výkon. „Na scénáři jsem se podílela poměrně výrazně. Měla jsem velkou možnost to korigovat se skvělou scenáristkou Martou Fenclovou. Co se týče Elišky, předpokládám, že bude nezbytně nutné si říct, jak to bylo, aby to bylo co nejvíc autentické, protože o tom ten film má být,“ říká.

Otevření protialkoholního centra se účastnilo hned několik známých osobností, které jsou majitelce blízké. Podpořit ji přišly herečky Eva Burešová (28), Dana Batulková (63), také herec Martin Písařík (42) nebo moderátor Honza Dědek. Michaela nás centrem provedla a zavzpomínala, co pro ni bylo v období léčby klíčové.

„Nejvíc mi pomáhaly skupinové terapie a pak určitě arteterapie (léčba uměním - pozn.), která je i tady. Je skvělá pro vyjadřování emocí neverbálně, protože to hodně lidí neumí. Máme tady i jógu pro práci s tělem, což vnímám jako nezbytnou součást," dodává. ■