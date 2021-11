Hluboký výstřih a divoká hříva: Helena Christensen fotí dráždivé snímky i v 52 letech

Helena Christensen Profimedia.cz

Božská Helena na svém sexy těle ukázala další model ze své vlastní značky, kterou založila s kamarádkou Camillou Staerk v roce 2016. Od bytového designu se značka rozrostla i ke šperkům a oblečení. Jak moc odvážný model oblékla, se můžete podívat níže v galerii.

Christensen nyní řešila i malou rodinnou krizi. Její jediný syn Mingus (21), kterého má s hercem Normanem Reedusem, byl v New Yorku koncem září zatčen za údajně napadení 24leté ženy.

Žena utrpěla zranění v obličeji, kvůli kterému byla převezena k ošetření do nemocnice. Zdroje uvedly pro The New York Daily News, že Mingus dívku neznal a dostal se s ní do slovního konfliktu. Ve chvíli, kdy se informace dostala do médií, byl už Helenin syn propuštěn. ■