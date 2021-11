Jako modelka trpěla poruchou příjmu potravy a vážila 37 kilo: Krásná herečka vyvrací obavy, že by se jí mohla anorexie vrátit

Hana Vagnerová Super.cz

Herečka Hana Vagnerová (38) si zahrála v nové vánoční komedii Přání Ježíškovi. Na filmové premiéře jí to jako vždy slušelo, na outfit, jímž podpoří slavnostní charakter akce, si vždy potrpí. A ráda se i poradí s odborníky. Teď má navíc větší možnosti, jelikož se po letech vrátila do modelingové agentury.

Ohledně návratu do role modelky jsme vyjádřili jisté obavy, protože Hanka sama přiznala, že právě kvůli téhle profesi ji postihla porucha příjmu potravy, trpěla anorexií. V patnácti letech vážila pouhých 37 kilo a jako modelka nosila velikost 34. "K modelingu jsem ve vrátila jen okrajově, stále jsem hlavně herečka. A poruchu příjmu potravy jsem do slova a do písmene překonala," ujistila nás.

"Víc hubnout nehodlám, nikdo mě k tomu nenutí. Osobně si myslím, že se trendy v modelingu změnily, je otevřený ženám víc věkových skupin, objevuje se originalita, už nemusejí být všechny hubené a vypadat stejně," míní Hanka, která má ráda pestrost i ve svých filmových rolích, takže kromě romantické komedie Přání Ježíškovi, která vstupuje do kin, ji budeme moct od příštího týdne vidět i v nezávislém snímku Ztraceni v ráji. ■