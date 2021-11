Love story jako z romantické knihy: Takhle se dali dohromady Meky Žbirka a jeho žena Kateřina

Miro Žbirka s manželkou Kateřinou Žbirkovou Michaela Feuereislová

Příběh lásky Miroslava Žbirky (✝69) a jeho manželky Kateřiny (54), který trval přes tři desítky let, je jako vystřižený z romantického knižního bestselleru.

On ze Slovenska, ona z Čech. Poprvé se setkali v Praze, když bylo Kateřině pouhých 18 let. O 14 let starší Žbirka, který si v roce 1982 převzal svého prvního Zlatého slavíka, byl idolem dívek, které na jeho podpis stály dlouhé fronty. Kateřinu zajímalo ale něco docela jiného než jen pouhý podpis.

„Dělala jsme do školního časopisu rozhovory se známými lidmi, sportovci, zpěváky a tak dále. Došlo na Mekyho a jeho koncert v Lucerně,“ vzpomínala Kateřina Žbirková v talk show 7 pádů Honzy Dědka. Tehdy průbojná studentka gymnázia využila toho, že budovu pražské Lucerny znala díky babičce, která zde bydlela, velmi dobře. Ke zpěvákovi se dostala zadními cestami až do šatny.

„Byla jsem docela drzá, bylo mi 18 a nějak jsem si neuvědomovala, že je Zlatý slavík nebo něco takového. Prostě jsem zaklepala, že je potřeba udělat rozhovor,“ smála se v pořadu Kateřina.

„Byl tam šťastný moment, že jsem se právě převlékal, takže ten první dojem byl fantastický, samozřejmě,“ doplnil Meky tehdy svým pověstným humorem manželku. Myslel si, že rozhovor byl předem domluvený, a tak svolil, že se druhý den setkají v obchodním domě, kde měl autogramiádu.

„Přišla jsem tam, byla tam šílená fronta a já šla rovnou k němu. On ani nezvedl hlavu a říká: Já vím, kdo přišel,“ popisuje Kateřina. Polichocena zájmem slavného zpěváka si počkala na konec autogramiády a odebrali se na kávu, kde měl proběhnout rozhovor. Ten se ale neuskutečnil nikdy. Jejich první společná káva se proměnila v dlouhou debatu, na kterou navazovaly další schůzky.

Před svatbou spolu randili 4 roky, a v tom období vznikla píseň Katka. „Stýskalo se mi, sedl jsem ke klavíru a složil jsem tuhle píseň. Když byla hotová, chtěl jsem jí Katce hned pustit. Tak jsem jí to pustil do telefonu z kazety, doteď si pamatuju číslo pevné linky,“ usmíval se Žbirka.

Lásku a opětované city si nechávali jen pro sebe, několik měsíců o jejich vztahu nevěděli ani rodiče Kateřiny, a to i přes to, že čas od času zvedli sluchátko telefonu, kde se ozval hlas Mekyho. Před budoucí tchyní a tchánem se nějakou dobu maskoval cizím příjmením Okál.

„Peter Nagy měl bubeníka, který se jmenoval Miro Okál, nic jiného mě nenapadlo,“ rozesmál se Žbirka. „Bylo jim to divné a pak vyšla písnička Katka a můj otec říká: Proč k nám volá Miro Žbirka? A prasklo to,“ přiznala Kateřina.

V roce 1988 se uskutečnila svatba na Staroměstském náměstí, Kateřina musela dostudovat vysokou školu a pak se za manželem přestěhovala do Bratislavy, kde se jim narodila dcera Linda. Jejich druhý společný potomek, syn David, přišel na svět v Praze, kde se rodina rozhodla usídlit natrvalo. Zpěvák má ještě starší dceru Denisu z prvního manželství.

Miro Žbirka na první setkání v šatně, kam za ním tehdy přišla odvážná studentka gymnázia s prosbou o rozhovor, nikdy nezapomněl a popisoval jej jako osudový moment. „Bylo to zásadní setkání v mém životě. Tehdy to bylo hodně o koncertování a dalších věcech, neměl jsem čas se nad sebou zamýšlet a ve chvíli, kdy přišla Katka, se můj život postupně začal otáčet tím správným směrem.“ ■