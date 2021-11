Starší dcera Ivy Kubelkové prožívá první lásku. Natálka (16) se kromě modelingu chystá i na moderování

Natálie Jirásková Super.cz

Pro její maminku je víc než dceřiny modelingové ambice důležité její vzdělání, proto nás zajímalo, jak si Natálka vede na pražském gymnáziu, kam denně dojíždí z Litoměřic.

"Tedy dojíždění je únavné, ve vlaku většinou ráno usnu, i když bych se měla spíš učit a připravovat se. Vypadnu z domu v sedm, vrátím se v šest večer. Ve škole mi to jde nějak průměrně, žádný průšvih nebyl, i když je pár předmětů jako matematika a fyzika, ze kterých mám docela strach, protože látku chápu trochu hůř," prozradila.

Natálka prožívá také svoji první lásku. "Poprvé jsem to zmínila v létě na přehlídce pro Beatu Rajskou a pořád to trvá," usmívala se zamilovaně. Konkrétně o partnerovi mluvit nechtěla, prozradila jen, že je starší a už pracuje. Se vztahem jsou srozuměni i její rodiče. "Je to můj dlouholetý kamarád, takže ho znají a je to v pohodě," vysvětlila.

Pokud jde o její plány kromě studia a modelingu, máme se na co těšit. "Chystá se jeden takový projekt, který, myslím si, dopadne dost dobře. Hrozně se na něj těším. Jde trochu o profesi mojí mamky," chystá se Natálka na svůj moderátorský debut. ■