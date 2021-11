Jakým trapasům se vyhnout v restauraci a na rande? Tohle nedělejte, je to nechutné, radí odborník na etiketu Špaček

Ladislav Špaček Super.cz

„Jde například o ukusování pečiva. Něco, co jsme vložili do úst, nemůžeme vytáhnout ven a položit zpět na talířek. To je řekněme nechutné. Ve venkovské hospodě to nikomu nevadí, ale při solidním stolování takové věci neděláme,“ tvrdí spisovatel, pedagog, moderátor a bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla (✝75).

Dalším velmi častým zlozvykem v české společnosti je špatné uchopení příboru. „Většina lidí nedrží příbor správně svrchním držením,“ upozorňuje Špaček. „Skleničku bychom neměli držet za tělo, za kalich, protože ji upatláme a sklenice ztrácí jiskru, lesk. Víno ztrácí hodnotu a ten nápoj uvnitř rukou zahříváme. Číši držíme za stopku,“ radí.

Jaké jídlo volit na první rande, aby nedošlo u stolu k faux pas? Oblíbené řízky na rautech, nebo například ústřice nejsou ideální volbou. Popularizátor společenské etikety si ihned vzpomněl na scénu ze snímku Pretty Woman, kde Julia Roberts (54) poprvé ochutnává vybrané speciality na honosné večeři.

„Měli bychom si vybírat jídla, která umíme bezpečně konzumovat. Ty 'svině klouzavý' (šneky) si nacvičíme s přátelskou partičkou a nenecháváme to až na důležitou večeři. Nebo špíz, kdy musíme z jehly pomalu sesunovat plátky masa, to je taky trošku riskantní a někdy nevíme, co s tím,“ míní Ladislav Špaček, jenž všechny své postřehy, tipy, pravidla ale i recepty sepsal spolu se známými šéfkuchaři do své nové knihy Etiketa stolování.

Co dělat, když zjistíme, že máme v ústech sousto, které nelze pozřít nebo nám zkrátka ,nesedlo'?