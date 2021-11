Manžel této dvojnásobné maminky je gay, přesto jsou spolu šťastní: Jak to mají v ložnici?

Brynn Embley a Matthew Nielson tvoří přes rozdílnou orientaci šťastný pár. Profimedia.cz

Matthew v minulosti randil s muži i ženami, ovšem sex neměl s nikým až do svatby s Brynn. Oba jsou členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a víra jim zakazuje mít partnera stejného pohlaví. Matthew přiznává, že začal randit se ženami, aby nemusel žít doživotně v celibátu.

Brynn sice někdy mívá pocity nejistoty, zároveň si ale pochvaluje, že mají s Matthewem pevný vztah právě díky tomu, že není založen na fyzické přitažlivosti.

Vztah udržují v harmonické pohodě díky terapiím a sex kalendáři. Styk mají každý čtvrtek a vzájemně si pak poskytnou feedback. A vše, jak se zdá, šlape jako na drátkách.

„Slyšel jsem už gaye říkat, že si ani neumí představit mít sex se ženou. Já jsem to tak nikdy neměl. Občas přemýšlím nad tím, jestli o něco nepřicházím, ale máme skvělý sex. I když to není nejsilnější sféra našeho vztahu, užíváme si to spolu, což je úleva,“ nechal se slyšet Nielson.

Pár se potkal v kostele v roce 2016 a začali spolu randit. Matthew byl k Brynn od začátku upřímný.

„Pamatuji si, jak se na mě podíval a řekl mi, že je gay. Čekal na mou reakci, ale pro mě to nebyl velký problém. Byl se mnou, protože si to vybral, na tom mi záleželo. Vím, že ho přitahuji, a jeho orientace na tom nic nezměnila,“ nechala se slyšet Embley.

Dodala, že měla ovšem zpočátku strach, když neměli s manželem sex několikrát do týdne. Myslela si, že už si to neužívá. To však nebyl ten případ, jak zjistila, a od té doby spolu o sexu a svých potřebách hovoří otevřeně. ■