Belohorcová nechala nahlédnout do svého domu s dokonalým výhledem. Dozvíte se, kolik tohle místo stálo

Přijměte virtuální pozvání do jejího vysněného domu. Video: archiv Z. Belohorcové

Kočovný život jí nedělá problém. Dvanáct let žije Zuzana Belohorcová (45) v Americe, odkud se s krátkou pauzou, kdy pobývala v jižním Španělsku, přemístila na Kanárské ostrovy. Na Tenerife nejdříve žili v provizoriu a nyní už si budují svůj dům snů. Nemovitost na kopci v oblasti San Eugenio Alto vyniká hlavně prostorností a výhledy na oceán.

Nový dům hledali od února letošního roku, kdy se tam přemístil moderátorčin manžel. „Když jsme viděli tento dům, tak jsme se hned zamilovali. Byl tady zrovna shodou okolností na návštěvě můj otec, který říkal, že už nemáme nic dalšího hledat,“ svěřila se Zuzana v rozhovoru pro Super.cz.

Moderátorka s manželem koupili dům v původním stavu a čeká je rekonstrukce. „Jsme nadšení, že máme dobré sousedství,“ uvedla s úsměvem v hlase Zuza a její manžel ji doplnil: „Náš dům stojí na konci ulice, kde stojí nejdražší domy na ostrově. Ten náš nestál třicet milionů jako ten sousedů. Nestál ani tři. Stál půlku, ale jsme z toho nadšení.“

Belohorcová věří, že našla konečně místo, kde stráví mnoho dalších let. „Věříme, že tady snad zakotvíme. Je to jen pět hodin letu do Česka. Jsme nadšení z bezpečnosti. Vyhovuje nám i počasí, na naší části ostrova už nepršelo od května. Na rozdíl od Miami, kde hrozí například hurikány,“ říká Zuzana Belohorcová. ■