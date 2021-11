Zaplatil jsem dluh v kantýně a měl připravenou závěrečnou řeč: Mirai počítal s koncem ve StarDance, ale postup oslavit nesměl

Mirai Navrátil Super.cz

Na sociálních sítích fungoval v době, kdy musel kvůli karanténě zůstat doma, prý jako proslulý Horst Fuchs. A vyplatilo se. Mirai Navrátil (29) se díky hlasům svých fanoušků dostal do dvanáctky zpěváků v Českém slavíku a postoupil i do dalšího kola StarDance.

"Děje se toho strašně moc a lidi už z toho musejí být zmatení. Kromě Slavíků a StarDance burcujeme ještě na křty nebo aby si koupili desku, kterou vydáváme. Všem moc děkuju," řekl Super.cz zpěvák, který prý byl připraven na to, že vypadne.

"Doma to byla strašná nuda a když jsem sám koukal na poslední přenos, bylo to smutné, že jsem tady nemohl být, i když jsem se cítil zdráv. Ale pravidla jsou pravidla, vrátil jsem se a jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Fakt jsem byl smířený, že půjdeme z kola ven, zaplatil jsem dluh v kantýně a měl jsem připravenou závěrečnou řeč," prozradil.

S ostatními soutěžícími postup neoslavil, podle našich informací mají mejdany po přenosu zakázané. "Já tady nebyl, takže nevím, co se dělo," krčil rameny. "Já tady sice byla, ale šla jsem hned domů. Byla jsem ráda, že si můžu odpočinout," neosvětlila nám zákaz ani jeho tanečnice Lenka Nora Návorková. "Ale mám podezření, že se fakt ani tajně nikam nepůjde," dodal Mirai a měl pravdu. Už krátce po vysílání cestou domů vysílal živě online z Instagramu. ■