Za líčení a upravený vzhled to schytává: Jedna z našich nejkrášnějších atletek promluvila o šikaně a rivalitě ve sportu

Nikola Bendová Foto: Super.cz/Herminapress a Profimedia.cz

„Řekla bych, že 70 % reakcí takových je. Lidé soudí podle obalu a myslí si, že žena, která je upravená a namalovaná, je automaticky fiflena,“ svěřila Super.cz Nikola. „Já si myslím, že fiflena nejsem, jinak bych nedávala dvoufázové upocené tréninky,“ směje se.

Nalíčené a vyšňořené sportovkyně jsou podle ní stále tabu, alespoň, co se týká Česka. „V jiných zemích je to naprosto normální, Američanky nosí tak dlouhé nehty, že nechápu, jak s tím mohou fungovat. A taky dlouhé řasy. Nikdo to tam neřeší,“ tvrdí.

To není tím jediným, čemu mladá brunetka v atletice čelí. Setkává se s velkou rivalitou, která v boji o vítězství mnohdy hraničí se šikanou. „Například v USA na vás koukají opravdu zle, mají velké sebevědomí. Jsou i výjimky, ale většina se usmívá do kamery a pak na rozcvičování jsou nepříjemné, dělají naschvály, úmyslně vám stojí v dráze a nehnou se. Že by se holky mezi sebou chválily, to se neděje skoro vůbec,“ přiznává.

Se šikanou má Nikola bohužel zkušenosti od dětství. „Nikdy jsem o tom moc nemluvila, ale byla jsem šikanovaná na základní škole, musela jsem školu nakonec měnit. Od té doby jsem proti takovým situacím vcelku obrněná. Šikana se v tomto světě děje pořád i v dospělosti, akorát jiným způsobem,“ otevřeně svěřila atletka.

V současné době prochází Nikola dalším cyklem příprav na mistrovství světa a mistrovství Evropy. Za tři roky by si nerada nechala ujít olympiádu, kterou musela nyní oželet.

„Tenhle rok byl pro mě šílený, plný zranění, zklamání a smutku. Těsně před začátkem sezony jsem si natrhla zadní sval, srůstal mi strašně pomalu a tím, že jsem byla hrozně motivovaná na olympiádu, nedopřála jsem si dostatečný klid a zranění si obnovila. Teď už je to ale všechno za mnou a naplno trénuji,“ povyprávěla nám na křtu knižního rozhovoru s koučem Marianem Jelínkem, který nese název Život na uzdě. ■