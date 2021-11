Na jevišti tančí v korzetu, bere drogy a opíjí se. Jak na novou roli této muzikálové krásky reagoval její otec Ondřej Havelka?

Rozálie Havelková a Ondřej Havelka Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Herminapress

„Jsem ve fázi velké euforie. Maminka s babičkou a dědou viděli hned premiéru, táta se už přišel taky podívat, konečně měl čas, byl totiž pracovně v Německu nebo měl koncerty. Byl dojat,“ svěřila Super.cz Rozálie Havelková.

„Bála jsem se, že bude hodně kritický, vzhledem k tomu, že filmová verze je jeho nejoblíbenějším filmem a má to téma dost nastudované. A taky jsem se bála, že nepřijme tu odvážnou vizi režiséra Adama Skaly. Je to opravdu hodně odhalené a přisprostlé, ale to téma to umožňuje,“ říká. „Byl spokojený s představením, a především se mnou, což mě dojalo,“ přiznává krásná herečka a hudebnice.

Díky této roli si poprvé vyzkoušela zcela odlišný charakter postavy, než které hrála doposud. „Hrála jsem především prvorepublikové slečinky. Sally je hrubá, přisprostlá, ale zároveň si myslím, že v hloubi duše nakonec velmi křehká a zranitelná,“ popisuje Havelková.



Na jevišti musí excelentně zahrát opilou ženu, což není jednoduché. „Je fakt, že byl takový nápad, že bych opravdu mohla být opilá, aby to bylo autentické, ale to by nešlo zvládnout. Choreografie jsou těžké, visíme na houpačkách a tak dále. Musela jsem to prostě věrohodně zahrát,“ vysvětluje.

Postava Sally zažívá v ději emoce jako na horské dráze a na jedné z posledních zkoušek se Rozálie do své postavy natolik vžila, že málem zkolabovala.

„Stalo se mi, že jakmile jsem dozpívala poslední píseň, udělalo se mi zle od žaludku a motala se mi hlava. Pak mi ještě kolega Honza Fanta dává v závěru facku, tak to mě úplně dorazilo. Ale bylo důležité si zkusit, kam až můžu zajít. Tohle už jsem trošku přehnala. Musela jsem potom emoce krotit, abych z divadla odešla po vlastních nohou,“ dodala s úsměvem. ■