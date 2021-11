Tohle byste do Willa Smithe možná neřekli: Byl ženatý, ale zamiloval se do filmové kolegyně, kterou znáte z Pomády

Will Smith Profimedia.cz

Will Smith (53) vydává biografii, kterou dostal k nahlédnutí magazín People. Kromě jiného v knize herec popsal, jak se během natáčení dramatu Šest stupňů odloučení z roku 1993 zamiloval do kolegyně Stockard Channing, kterou nejvíc proslavila role Rizzo v Pomádě.

Will byl v té době ženatý s první manželkou Sheree Zampino, s níž má staršího syna Treye. A ani on sám nečekal, co se mu při filmování přihodí.

„Na vlastní kůži jsem poznal, jaké to je, když se až příliš vžijete do své role. Moje postava byla zamilovaná do postavy Stockard. A já se do ní opravdu zamiloval,“ sdělil už dříve časopisu Esquire.

„Když natáčení skončilo a já se vrátil domů, zoufale jsem ji toužil vidět. Nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem provedl. To byla moje poslední zkušenost s metodickým hraním, kdy úplně přeprogramujete svou mysl. Pohráváte si s vlastní psychikou. Je to nebezpečné, když jste v tom dobří,“ dodal.

Když se Channing před lety o Willově citech doslechla, byla polichocena. „Je to krásné. Od první chvíle jsem ho zbožňovala, protože byl opravdu milý. Cítila jsem se vůči němu ochranitelsky, protože to byla jeho první práce. Je skvělé slyšet, že to tak měl. Jsem poctěna,“ nechala se slyšet.

Manželství Smithe a Zampino bylo od začátku problémové, jak oba přiznali. Byli velmi mladí, narodil se jim synek a nevěděli, jak se vypořádat s Willovou narůstající slávou. V roce 1995 se rozvedli a o dva roky později se Will oženil se současnou manželkou Jadou Pinkett Smith, s níž má dvě děti. ■