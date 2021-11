Normální postel jim nestačí: Martin Zounar spí se ženou a čtyřnohými mazlíčky na vyztužené konstrukci

Martin Zounar Super.cz

„Fík, který je Kačky, stoprocentně fotil poprvé. Limpy už byla v jednom kalendáři před třemi lety. Je to prostě zvíře a buď má náladu, nebo nemá, kdyby neměli, tak by to bylo hodně těžké, protože jsou dva, ale spojilo nás vepřové koleno,“ svěřil se Super.cz herec na křtu.

„Jsou boží a nesmírně hodní psi a musím říct, že bych chtěl být psem Martina Zounara a Kateřiny Kantové,“ dodal herec s tím, že jejich mazlíčci mohou doma cokoli. „Spí v posteli, to by jinak nemělo smysl. Jsem tam já, žena, děti a psi a ráno jsou tam jenom psi a my jsme vedle. Postel máme širokou dva a půl metru a má nosnost přes půl tuny. Je to vyztužené, to jinak nejde,“ řekl nám herec, na křtu kalendáře Online psí školy.

„Když si člověk pořídí psa, není to o tom, aby přemýšlel, kam ho dá, když pojede na dovolenou. Je to součást rodiny, jako člověk, když ho jako dítě od mala vychováváte, máte za něj zodpovědnost, a čím větší pes, tím větší zodpovědnost,“ dodal Martin Zounar. ■