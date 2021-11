Kumar z komedie Zahulíme, uvidíme oznámil, že je gay a zasnoubil se: S partnerem je už 11 let!

Kal Penn (vpravo) a John Cho jako Kumar a Herold Profimedia.cz

Hvězda Zahulíme, uvidíme je ve vztahu 11 let, jeho partner ale preferuje život v ústraní, stejně jako hercovi nejbližší, rodiče a bratr.

Penn v knize přiznal, že má velké štěstí, že ho rodina a přátelé podporují. „Všichni jsou skvělí, je to báječné, dobře vím, že ne každý má takovou zkušenost. Mám opravdu štěstí,“ píše.

Že je gay, si Kal uvědomil prý relativně pozdě oproti jiným. Je ale rád, že vše dopadlo, jak dopadlo.

Kromě zmiňované komedie a jiných filmů se Penn objevil také v řadě seriálů. Mimo jiné v Teorii velkého třesku nebo Jak jsem poznal vaši matku. V letech 2009-2011 působil v Bílém domě v úřadu prezidenta Obamy. Jeho kniha You Can't Be Serious vychází tento týden. ■