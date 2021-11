MasterChef má nového porotce: Místo Radka Kašpárka nastoupí Zdeněk Pohlreich!

Zdeněk Pohlreich v MasterChefovi TV Nova

Natáčení tak musel na čas přerušit a před tvůrci pořadu stálo rozhodnutí, jak situaci co nejlépe vyřešit. Volba nakonec padla na záskok v podobě hostujícího porotce Pohlreicha.

Toho úroveň soutěžících příjemně překvapila. „Musím říct, že ty věci byly s malými nebo většími zaškobrtnutími celkem přijatelný. Zní to jako pochvala?“ začal hodnotit zvolna.

V přístupu k soutěžícím chce být hlavně férový, nejde o profesionály, ale o amatérské kuchaře, pro které je vaření koníčkem. Ocitá se tak ve zcela jiné situaci než například v populární show Ano, šéfe! na Primě, v níž ve snaze vylepšit kvalitu podávaných jídel tepal do restauratérů a jejich zaměstnanců.

„Já myslím, že je důležité, aby to bylo fér. Kdybych se já jako profesionální kuchař vytahoval tady na amatérské nebo hobby kuchaře, tak to by určitě nebylo košer. Samozřejmě to není tak, že bych je chtěl chválit, kdyby to bylo blbý, ale vozit se po nich? Co z toho kdo má...?“ říká Pohlreich. Na to, jak ho soutěžící přijali, se podívejte na ukázce. ■