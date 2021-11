V 7. měsíci už Míša Nosková přibírá: Na začátku těhotenství si prošla nevolnostmi i covidem a byla v nemocnici

Michaela Nosková Super.cz

Zpěvačka Michaela Nosková (38) začíná 7. měsíc těhotenství. Postupně už také přibírá na váze a je to znát i na jejím pomalu rostoucím bříšku. Na začátku těhotenství si totiž prošla velkými nevolnosti a shodila 7 kilo. Kvůli oslabené imunitě pak ještě chytla covid.

„Vážím nějakých 69 kilo, v prvních čtyřech měsících mi bylo špatně, měla jsem covid a ležela s ním v nemocnici, a k tomu jsem zhubla asi 7 kilo, takže teď nabírám to, co jsem zhubla, takže to je dobré,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která neměla začátek těhotenství nejpříjemnější.

Kvůli nevolnostem nemohla jíst ani pít a musela pravidelně jezdit do nemocnice, kde nakonec nějakou dobu zůstala. S oslabenou imunitou se nakazila covidem a jako astmatička musela být pod dohledem. Ačkoli se Míša bála o miminko, vše dopadlo dobře a nyní se těší z rostoucího bříška.

Už pomalu začala pořizovat také dětskou výbavu, která se od dob její prvního těhotenství s dcerou Eliškou značně změnila. „Tuhle jsem byla nakupovat a zjistila jsem, že jsem ztracená. Za těch 11 let člověk spoustu věcí zapomene, nebo se změní a stála jsem v obchodě a vůbec jsem nevěděla, co mám kupovat,“ svěřila se Míša, kterou nyní v požehnaném stavu čeká módní přehlídka šatů návrhářky Aleny Wilson.

Stále ještě také pracuje na divadelních prknech. „Máme po premiéře Dětí ráje a odehrála jsem asi pět představení Evity a mám mít ještě premiéru Sněhové královny, ale tam jenom chodím a zpívám a jinak už plánuji mít nohy nahoru,“ svěřila se nám zpěvačka. ■