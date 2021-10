Veronika Lálová zatraceně sexy: Na StarDance dorazila v šatech s rozparkem až k zadečku a hlubokým vystřihem

Veronika Lálová Super.cz

"Říkala jsem si, že když jsem neměla příležitost pořádně provětrat nějaké nádherné šaty na parketu, měla jsem jenom jedny, řekla jsem si, že se dnes trošku vymódím. Moc jsem si to užila. Mám moc ráda dámský styl, výstřihy, rozparky, botičky. Užívám si to," řekla Super.cz Veronika, která na StarDance v sobotu nebyla jen v roli divačky a podporavatelky kolegů, ale také pracovala.

"Měla jsem velmi vzácnou úlohu, a to zaskakovat za Terezku Kostkovou ve StarDance kolem dokola. Moc jsem si to užila," dodala Veronika Lálová. Podívejte se v naší galerii, jak to sexy tanečnici, která právě slaví 30. narozeniny, slušelo. ■