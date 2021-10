Hvězda StarDance Mirai Navrátil promluvil o těžkém průběhu covidu! Po nemoci má stále následky

Mirai Navrátil Michaela Feuereislová

"Antivax teorii určitě nejedu. Já osobně jsem prodělal těžký covid v době, kdy vakcína nebyla dostupná - a dodnes mám x následků, které se snažím vyřešit. Průběžně chodím na kontrolu protilátek, které zatím mám. Doktor imunolog mi doporučil počkat, než mi hladina protilátek klesne," vysvětlil Mirai, který sobotní přenos sledoval z domu.

Vyjadřil se také k tomu, že kvůli celé situaci bude v dalším kole se svou tanečnicí znevýhodněn. Body z třetího večera a také hlasy diváků se budou v příštím kole přičítat . "Je to blbý, páč musíme získat za jeden díl, co ostatní za dva, ale jsme se Simonou Babčákovou ve stejné prekérce. Ještě musíme zabojovat," dodal zpěvák, který v nedělimohl opět do zkušebny a začít se svou tanečnicí Lenkou Novou Návorkovou zase trénovat. ■