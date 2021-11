Jedna z nejznámějších českých topmodelek je v 5. měsíci těhotenství. Popsala, jak jiný stav prožívá

Zuzana Stráská Michaela Feuereislová

Jedna z nejúspěšnějších českých modelek Zuzana Stráská se těší na druhého potomka. Zuzana je v pátém měsíci těhotenství. "Jsem zhruba v polovině a konečně si to trošku začínám užívat, láme se to a přestává mi být špatně," řekla Super.cz Zuzana.

Druhé těhotenství je zcela jiné než to, kdy čekala dceru Emmu. "Kdyby mi nerostlo břicho, ani bych nevěděla, že jsem těhotná. Jen jsem byla unavená. Teď je to zcela jiné," upřesnila topmodelka.

Zatím přibrala jen lehce, běhá kolem dcery a pracuje. "Není to o tom, že bych ležela, je to fičák. A do toho mě trápí nechutenství," vysvětluje.

Pohlaví miminka už s manželem znají, ale nechávají si ho pro sebe. Topmodelka se stala poprvé maminkou v roce 2018. Dceru tehdy přivedla na svět předčasně. ■