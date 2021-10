Nečekaný zvrat! Agáta Hanychová se slzami v očích končí v Like House. Po pouhých 10 dnech

Agáta Hanychová FTV Prima

Agáta Hanychová (36) se rozloučila s reality show Like House. Zatímco si všichni včetně účinkujících mysleli, že Agáta je opravdu jedna ze soutěžících a v reality show bude po celou dobu, už po deseti dnech se loučí. Jak Super.cz přiznala, vše bylo naplánované.

"Byla jsem s Primou domluvená, že budu v Like House do středy. Jsem máma dvou dětí, opravdu si neumím představit, že bych bez nich byla dva měsíce," řekla Super.cz Agáta.

"Ostatní influenceři nic netušili, nic jsem nesměla říct. Ale přiznávám, že jsem myslela, že loučení s nimi bude lehčí," upřesnila Agáta s tím, že došlo i na slzy. "Z obou stran. Ano, fakt. Agáta Hanychová u odchodu plakala," krčí rameny.

"Ve vile to bylo fajn. Opravdu. Myslela jsem si, že to bude nejtěžších deset dní a teď už můžu říct, že jsem si to moc užila. Byla tam fajn parta lidí. Hlavně s kluky jsem si super sedla. Nejvíc asi s Jakubem," dodala Hanychová. ■