Dívka se přestěhovala do domu ze 17. století. Z toho, co tam zažila, mrazí

Ilustrační foto Profimedia.cz

Podivné zvuky v prázdné místnosti, sluchátka, která najednou přestala hrát, levitující věci... Právnička Millie se jako teenagerka s rodinou nastěhovala a do opuštěného domu prarodičů v Cotswolds, kde zažila nejděsivější chvíle v životě. Dle svých slov si dokonce málem sáhla na život.

Millie věří, že opuštěnou farmu ze 17. století navštěvoval duch mladé dívky, která zde na počátku 18. století v podkroví spáchala sebevraždu oběšením.

Dům nyní třicetiletá žena poprvé navštívila jako šestiletá, tehdy spala v dětském pokoji po svém nevlastním otci. O šest let později se rodina do domu nastěhovala, aby se mohla starat o otcovu nemocnou matku. A Millie dostala pokoj, v němž spala jako dítě, a už tehdy se tam cítila „velmi podivně“.

Jak Millie, která svůj příběh vyprávěla v podcastu BBC Uncanny, tak její matka si brzy začaly všímat podivností, které se v domě děly. Jako nenadálé zvuky, vznášející se kazety nebo zrcadlo, které se zničehonic rozbilo.

Jednoho dne se Millie dle svých slov dokonce vzbudila ve chvíli, kdy ve svém pokoji stála na stoličce se smyčkou kolem krku. A nemá ponětí, jak se tam dostala.

„Všude v domě jsem měla pocit, jako by mě někdo sledoval. V pokoji pod tím mým, to byla hala, jsem obzvlášť v jednom rohu cítila něčí přítomnost. A když jsme si se sestrou hrály na zahradě, jako by nás z podkroví někdo pozoroval,“ popisovala své zážitky.

Po několika dalších děsivých zkušenostech se rodina nakonec odstěhovala. ■