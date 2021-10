Nela Boudová se může chlubit skvělou figurou: Útlý pas a bujný dekolt předvede na přehlídkovém mole

Nela Boudová Super.cz

„Musím říct, že čím jsem starší, tím víc předvádím, takže jsem na mole už byla tak pětkrát,“ svěřila se Super.cz Nela, kterou jsme potkali na zkoušce šatů v ateliéru módní návrhářky Aleny Wilson. Na charitativní show se předvede herečka hned v několika modelech, a to ať už ve velké večerní nebo v koktejlkách.

„Tentokrát to bude pro nadaci Hvězdy dětem, která se stará o děti z dětských domovů a výtěžek z této přehlídky a z celé akce půjde na aktivity, které děti dělají po školní docházce,“ řekla nám herečka, která v šatech předvedla štíhlou figuru.

„Mám myslím velikost 38 a 40,“ řekla Nela, která v posledních týdnech pravidelně trénuje na projekt Roztančené divadlo. Nás zajímalo, zda i pravidelné tréninky měly vliv na její figuru.

„Úplně to s mými křivkami nezamávalo, ale s mojí psychikou. Pochopila jsem, že tancování je skutečně těžká disciplína a překvapilo mě to, jak ta taneční paměť je jiná než herecká a jak je to neskutečně těžké. Nenapadlo mě, že tanec, který má minutu a půl, budu zkoušet tak dlouho. Máme finále v neděli a těším se jak na ten večer, tak i na to, že to budu mít za sebou,“ řekla nám Nela Boudová, která se chystá i na módní přehlídku, na které se objeví 7. listopadu. ■