Na večírek se obléká i dvě hodiny denně. Rapová princezna Sharlota by se chtěla módou i živit

Sharlota se oblékla do šachovnice. Super.cz

Oblečení pro ni rozhodně není jen ochranou před chladem. Své outfity využívá Sharlota Frantinová (25) jako prostředek k sebevyjádření a velmi ji baví je tvořit. Nikdy se nestává, že by před příchodem na společenskou akci neřešila dress code. Také na večírek, kde se představovala tiskárna fotek, přišla v předepsané černobílé kombinaci. „Dřív mě štvalo, když byl někde stanovený dress code. Teď si to naopak užívám. Lidi to aspoň trošku donutí se zamyslet nad svým oblečením, když někam jdou,“ nechala se slyšet Sharlota.

Rapperka pouze nekombinuje oděvy ze své skříně, ale jednotlivé kousky většinou sama upravuje. „Hledám alternativní cesty, jak co ustřihnout, upravit. Příprava mi někdy zabere i dvě hodiny denně,“ přiznává se hudebnice a jedním dechem dodává: „Nedělám to kvůli druhým lidem, ale kvůli sobě.“ Sharlota neupřednostňuje jen renomované módní značky. „Dávám to dohromady v sekáčích, zapadlých buticích. Všechno to pak seskládám,“ říká Sharlota.

Ve spolupráci s internetovým obchodem navrhla Sharlota dvě své módní kapsule a uvažuje o tom, že by si otevřela vlastní módní krámek nebo založila ucelenou módní značku. Dokonce má pro ni již název. „Jsem křtěná jménem Tabita. To by bylo jméno pro mou značku. Ráda bych tohle jméno rozvíjela pod záštitou nějaké módní značky. Oblečení mám moc ráda. Jeho tvorba obsáhne polovinu mého snažení. Je to jedna z cest, kterou bych chtěla jít.“ ■