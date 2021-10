Jablko nepadlo daleko od stromu: Dcera Milly Jovovich vypadá úplně jako její maminka

Mila Jovovich s dcerou Ever Profimedia.cz

Millu doprovodila dcera Ever Gabo Anderson, která začátkem listopadu oslaví 14. narozeniny. Společně si stouply před fotografy, kteří tak mohli zvěčnit jejich neskutečnou podobnost.

Ever jako by byla mladší verzí svojí maminky. Vzhledem k tomu, že už rozjela i svou hereckou kariéru, má našlápnuto jít naplno v matčiných šlépějích. Právě po jejím boku se objevila prvně ve snímku Resident Evil: Poslední kapitola, když jí bylo 8 let. Ever se letos objevila ve snímku Black Widow, kde hraje mladou Natashu Romanoff a také získala hlavní roli Wendy v připravovaném hraném filmu o Peteru Panovi, který má vyjít v roce 2022.

Tatínkem Ever je režisér snímků ze série Resident Evil Paul W. S. Anderson, kterého si Milla vzala v roce 2009. Předtím byla herečka vdaná už dvakrát.

První sňatek s americkým hercem Shawnem Adrewsem v roce 1992 byl anulován po dvou měsících její matkou, Jovovich tehdy bylo jen 16 let. Jejím druhým manželem byl režisér Luc Besson, který ji obsadil do její slavné role v Pátém elementu. Manželství vydrželo jen dva roky.

Se současným manželem má Milla tři děti - Ever Gabo, šestiletého Dashiela Edana a roční dcerku Osian Lark Elliot. ■