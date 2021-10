Amerika je zavřená. Tato Češka ale dostala díky svému vzhledu výjimku!

Karolína Kokešová Super.cz

A právě odlet do New Yorku byl značně nejistý. Amerika je pro Evropany zavřená, Karolína ale díky své kráse, tedy titulu vítězky světové soutěže, vycestovat smí. "Dostala jsem coby vítězka světové soutěže výjimku. Díky tomu mě snad pustí, doufám v to. Tak uvidíme, jestli se tam dostanu," řekla před odletem Super.cz.

Vše se podařilo a nyní se už v New Yorku připravuje pod vedením majitele Miss Global, který jí se vším pomáhá. "V New Yorku mi budou šít šaty, večerní róbu, budu tam s návrhářem z Indonésie, se kterým budou probíhat zkoušky. Šít mi budou i národní kostým. Budu takový lví bojovník," prozrazuje Kokešová a nastínila i další program.

"Pak bych měla přeletět do Los Angeles, kde mě čekají různé charity, propagační akce k Miss Universe. Budou mě připravovat opravdu kvalitně, moc se na to těším," dodala Kokešová.

Finále Miss Universe bude letos v Izraeli. "Dnes jsem dostala e-mail, že kromě očkování budu dodávat testy o protilátkách a další dokumenty. Je tam hodně podmínek pro vstup, ale mělo by to být v pohodě," uzavřela Karolína na přehlídce, kterou moderovala. ■