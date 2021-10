Od poroty StarDance dostala nejvyšší počet bodů: Kdo Terezu Černochovou motivuje k tak skvělým výkonům?

Tereza Černochová se raduje z nejvyššího hodnocení poroty. Super.cz

„Vysloužili jsme si první místo a já jsem Dominika upozornila na to, že je to poprvé a naposled. Musíme si to užít. V hlavě už běží myšlenky na další tanec,“ říká zpěvačka kapely Monkey Business a jedním dechem dodává: „Je pro mě důležité, aby se to někam vyvíjelo. Když člověk dostane dobré hodnocení, tak teď mám strach, abych dokázala překvapit Dominika, diváky a porotu.“

Tereziným největším fanouškem je její dcera Laura. „Je ze mě paf, StarDance ji hrozně baví. Pouští si i výkony ostatních, má od nich všechny podpisy,“ prozradila Tereza.

Dcera ji také motivuje k lepším výkonům. „Motivuje mě hláškami: Mami, to zvládneš zatančit ještě dvakrát. Neříkej, že už nemůžeš. Ještě byste to měli o víkendu vypilovat,“ svěřila Tereza, která patří k dosud nejlepším soutěžícím letošní řady. ■