Děti Victorie Beckham by ji rády viděly v modelech z devadesátek: Takhle na to návrhářka zareagovala

Victoria Beckham Profimedia.cz

Victoria Beckham (47) je módní ikonou a uznávanou návrhářkou. Ke svému nynějšímu stylu se ovšem musela dopracovat a ne vždy byly její modely tak sofistikované. Kupodivu jejím dětem se devadesátkový styl líbil a chtěli by ho na mamince vidět i nyní.

„Moje děti vytahují mé staré fotky. Například jeden paparazzi snímek, jak jdu do Marks&Spencer, telefonuji u toho a mám na sobě tepláky, tenisky a velkou péřovou bundu. Cruz mi tuhle fotku poslal před pár týdny a dodal k tomu ´Mami, taky vypadáš úžasně, proč už se takhle neoblékáš?´ A já si hned pomyslela, že by mě asi módní policie ihned zatkla,“ prozradila v rozhovoru pro The Wall Street Journal.

A to nebyl jediný snímek, který děti Victorii ukázali. „Pak je tu jeden snímek mě a Davida, jak venčíme naše rottweilery, kteří se mimochodem jmenovali Puffy a Snoop, z doby, kdy jsme žili v Manchesteru. A na to mi děti řekly, že tady jsem opravdu ´cool´.“

Svých módních kreací nelituje, považuje je za určitou cestu a prý se nad fotkami ani neušklíbá. „Tahle cesta mě dostala tam, kde jsem nyní. Víte co, je to o tom, udělat si to jednoduší, být sám sebou a cítit se pohodlně.“

Jediné, co nikdy nezapomene a dodnes nechápe, že s Davidem jednou dorazili na přehlídku Versace celí oblečení ve značce Gucci. Na fotku jejich tehdejších ladících outfitů se můžete podívat v galerii. ■