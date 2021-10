Z moderátorky se na radu Přemka Podlahy stala zahradnicí: Jako by to bylo ve hvězdách, směje se krásná blondýnka

Královna zahrad Dana Makrlíková Super.cz

To, že jako třicátnice radikálně změní svůj profesní život, jí už před lety prozradily hvězdy. „Ve dvaceti jsem byla u astroložky, která mi předpověděla, že ve třiceti letech budu mít práci snů. Že vystuduji dvě vysoké školy a budu psát knížky. Všechno to šlo podle ní. Moderovala jsem zprávy na Primě, kde jsem potkala Přemka Podlahu, se kterým jsem začala dělat Receptář prima nápadů. Na jeho popud jsem začala studovat zahradní tvorbu,“ popsala svůj přerod z moderátorky v zahradní architektu Makrlíková.

Její první zákaznicí byla kolegyně z televize a blízká kamarádka Štěpánka Duchková. „Jako kdybych dostala do počítače program. Věděla jsem, že to mám v hlavě a umím to. Najednou jsem dělala desítky zahrad ročně, měla jsem klienty, firmu. Všechno to přišlo přirozeně a najednou,“ popsala.

Prací Dana tráví opravdu hodně času, do toho zajišťuje běžný chod domácnosti. Ne nadarmo jí přátelé přezdívají jaderná elektrárna, energie má opravdu dost. „V podstatě jsem takový magor,“ smála se Makrlíková. Do budoucna si přeje, aby jí vydržel elán a nadšení do práce, kterou tak miluje. ■