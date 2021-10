Má IQ 152 a studovala na Oxfordu. Méně inteligentní byste byla mnohem šťastnější, říkají slavné herečce

Kate Beckinsale v novém filmu Jolt Profimedia.cz

„Myslím, že mě nechala testovat, protože hodně bystré děti jsou téměř nesnesitelné,“ řekla Beckinsale v rozhovoru s Howardem Sternem.

Moderátor poté podotkl, že by si také přál mít tak vysoké IQ. „Nepřál,“ odvětila Kate a odpověď poté rozvedla.

„Každý doktor, každá osoba, s níž jsem přišla do styku, mi řekla: Byla byste mnohem šťastnější, kdybyste měla o 30 bodů méně. Nepomáhá mi to v kariéře, dokonce si myslím, že to může být i hendikep,“ míní herečka. Více to však neobjasnila.

Na dotaz, zda to má těžké také s romantickými vztahy, pak odvětila, že když ji muž rozesměje, umí nad mnohým přivřít oko. ■